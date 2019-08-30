На улицы Томска вывели дополнительную поливомоечную технику

30 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

Сегодня специализированная техника работает в мкр. Зеленые горки - на участки улиц Энтузиастов, Болдырева, Дизайнеров, Крячкова, Нарановича, Архитекторов, Федоровского, а также и пр. Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.

Машина «Дулево-850» будет работать по ул. Никитина на участке от ул. Киевской до Красноармейской, по ул. Тверской от ул. Никитина до ул. Алтайской. Барьерные ограждения будут мыть по ул. Елизаровых, Балтийской и Осенней, газоны окашивать – по ул. Тимакова и Карпова. Подрядчики районных администраций наводят чистоту вблизи образовательных учреждений.

Минувшей ночью от наносного грунта очищали участок ул. Шевченко от ул. Елизаровых до пр. Фрунзе. Механизированные звенья приводили в порядок тротуары в Ленинском и Октябрьском районах. Поливомоечная установка AVANTA очищала перильные ограждения с гранитными опорами вдоль тротуаров по пр. Ленина от пл. Батенькова до ул. А. Беленца, чугунные ограждения на Новособорной площади. От песка и мусора убирала парковки вокруг Красной мечети на пересечении улиц Трифонова и Татарской.

За минувшие сутки на полигон было доставлено более 20 тонн уличного смета, 40 кубометров мусора в мешках.

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