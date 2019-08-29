Завтра в Томске стартует большой гастрофестиваль «ЕСТЬ!»

29 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Фестиваль городских ресторанов «ЕСТЬ!», посвященный культуре еды, пройдет в Томске 30 и 31 августа.

В течение двух дней на площадке перед ТРЦ «Изумрудный город» на пр.Комсомольском, 13б можно будет попробовать блюда от 37 томских заведений, познакомиться с гастро-стартапами, принять участие в

кулинарных мастер-классах от шеф-поваров и прогуляться по фуд-маркету.

На фудкорте первого гастрономического фестиваля в Сибири свои блюда представят более 30 участников. Среди них — кондитерская Torta, «Хорошая кухня», бары Meet Up и Про Крафт, гриль-бар «Харди-Гарди», рестораны «Кухтерин», TWO CHEFS, «Мюнхен», «Инжир», «Панда», E`Italy, ресторан-бар «Снегири», InVino, бургерная #REBRO, кофейни «Эндорфин», «Буланже», «Снегири», кондитерская XO Bakery, пекарня-кондитерская «Schmidt», «Господин Нахлебник», кафе вьетнамской кухни «Ван Во» и другие. Также на фестивале будет работать известная новосибирская кофейная сеть «Академия кофе».

В течение всего гастрофеста будет действовать лекторий, на котором томские рестораторы расскажут, как открыть собственное дело, как продвигать заведение и делать профессиональные фуд-фото, каким должно быть здоровое и осознанное питание. Своим опытом с посетителями поделятся Максим Закиров (REBRO), нутрициолог Илона Конева, диетолог Ольга Юлдашева и другие. В рамках лектория пройдут вега-батл между сторонниками и противниками вегетарианского питания и игра «Что? Где? Вино». Вечером посетителей ждет музыкальная программа. Хэдлайнеры первого дня — группа Black Jack, второй день — группа Touch cover band. Хештег фестиваля — #яидуестьаты.

Организаторы фестиваля городских ресторанов «ЕСТЬ!» - томский ресторатор Оксана Березина (Torta), маркетолог Дарья Буркотова (Torta), Маргарита Березина («Хорошая кухня») и Марина Вшивкова. Фестиваль в Томске проходит при поддержке профессионального ресторанного альянса РЕАЛ, объединившего более 5000 рестораторов со всей России. Президент альянса, Дмитрий Левицкий в рамках фестиваля планирует провести ряд встреч с представителями томского гастробизнеса. Левицкий - создатель группы компаний HURMA, владеющей и управляющей ресторанами в Москве и в других городах России, организатор GASTREET — International Restaurant Show и соорганизатор фестиваля городских ресторанов «ЕСТЬ!».

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