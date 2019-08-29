«Томскнефть» взяла несколько призов в конкурсе социальной эффективности

29 августа 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В Стрежевом подведены итоги ежегодного городского конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» за 2018 год. «Томскнефть» вновь признана победителем в целом ряде номинаций.

Участниками 18-го конкурса стали 23 предприятия и организации нефтеграда, в различных номинациях было сформировано 48 заявок. Городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в очередной раз высоко оценила достижения АО «Томскнефть» ВНК. Предприятие отмечено дипломами первой степени «За создание и развитие рабочих мест», «За развитие кадрового потенциала», «За формирование здорового образа жизни в организации» и «За развитие социального партнерства».

Кроме того, по решению конкурсной комиссии Обществу присвоено почётное звание «Организация высокой социальной эффективности 2018 года» среди организаций промышленности.

Отличились и дочерние общества «Томскнефти». В номинации «За развитие кадрового потенциала» дипломы первой степени вручены коллективам «Энергонефть Томск» и «МНУ». «Монтажно-наладочное управление» стало ещё и серебряным призёром номинации «За создание и развитие рабочих мест».

«Достижения победителей конкурса — это реальные, воплощенные в жизнь социальные проекты, которые позволяют стимулировать людей к труду, качественно повышать их уровень жизни, — отметила на церемонии награждения Евгения Владимировна Непомнящая, начальник отдела социальной политики администрации городского округа Стрежевой. — Благодарим всех за работу и желаем вам и впредь содействовать реализации принципов социального партнерства!».

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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