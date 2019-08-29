В Стрежевом ребенок получил ожоги во время пожара в многоэтажке, более 30 человек эвакуированы

29 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера утром, 28 августа, в Стрежевом загорелся 9-этажный кирпичный жилой дом по ул.Строителей, 60/2, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 7.27. К приезду пожарных было сильное задымление на 2 этаже. Пожарные по лестничным маршам эвакуировали 31 человека.

Возгорание удалось ликвидировать к 7.54. В результате на 2 этаже в коридоре обгорели электрощитовая, деревянная дверь балкона. В помещении секционного типа обгорела входная деревянная дверь, оплавилась потолочная плитка на площади 4 кв.метров. Общая площадь пожара составила 15 кв.метров.

Также в результате пожара пострадал 14-летний мальчик. Он получил 5% ожоги лица и верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения и был госпитализирован в городскую больницу.

Причина возгорания устанавливается.

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