Из-за подготовки и проведения Дня томича в Томске перекроют более 10 улиц

28 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В конце следующей недели в Томске отметят главный городской праздник - День томича. В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий по ряду городских улиц будет ограничено движение, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 6 сентября с 18.30 до 23.55 7 сентября движение автомобилей будет приостановлено в пер. Спортивном от пр. Ленина до ул. Советской и по ул. Гагарина на участке от пр. Фрунзе до пл. Новособорной, 26.

Автомобили не смогут проехать 7 сентября с 7.00 до 22.00 по пр. Ленина (от пр. Фрунзе до пр. Кирова), в пер. Спортивном (от ул. Советской до пр. Фрунзе), по ул. Московский тракт (от ул. Источной, 42 до пр. Ленина), по ул. Советской (от пр. Фрунзе до ул. Герцена с сохранением движения электротранспорта), по ул. Герцена (от пр. Ленина до ул. Советской), по ул. Карташова (от пр. Ленина до ул. Советской).

Также 7 сентября движение транспорта ограничат с 7.00 до 13.00 по ул. Бакунина (от здания по ул. Бакунина, 7 до ул. Обруб), в пер. Нахановича (от дома в пер. Нахановича, 4 до пр. Ленина), по ул. Набережная реки Томи (от пр. Ленина до пл. Ленина), по ул. К. Маркса ( от пер. Кооперативный до ул. Набережная реки Томи).

В первый день празднования Дня томича, с 11.00 до 13.30 движение автомобилей приостановят в районе пл. Ленина (от ул. Р. Люксембург до пр. Ленина), по пр. Ленина (от пер. Кооперативного до пр. Фрунзе), в пер. Батенькова (от пр. Ленина до пересечения ул. Набережная реки Ушайки и пер. Батенькова), в пер. Нахановича (от пр. Ленина до ул. Гагарина), по ул. А. Беленца (от пр. Ленина, 72-74 до ул. Гагарина), по ул. Трифонова на пересечении с пр. Ленина, по пр. Фрунзе (от пр. Ленина до ул. Гагарина).

Также с 7.00 до 23.00 будет ограничено движение по автомобильной дороге на участке от поворота с ул. Нахимова к СК «Победы» (ул. Нахимова, 1), от этого же здания до нижней террасы Лагерного сада, и на участке от ул. 19-й Гв. Дивизии от дома № 27 к нижней террасе Лагерного сада. Кроме того, парковка автомобилей будет запрещена по обеим сторонам ул. Герцена (от ул. Советской до ул. Кузнецова) с 7.00 до 22.00 7 сентября.

В воскресенье, 8 сентября, с 7.00 до 19.00 движение транспорта приостановят по ул. Дзержинского (от пер. Нечевского до ул. Карташов), по ул. Герцена (от ул. Красноармейской до ул. Тверской). С 7.00 до 15.00 - по ул. Дзержинского от ул. Карташова до пр. Кирова, по ул. Карташова от ул. Красноармейской до ул. Тверская.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

С подробной программой и картой празднования Дня томича, а также информацией об изменении движения транспорта можно ознакомиться здесь.

Иллюстрация: пресс-служба мэрии

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