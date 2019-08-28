Томский центр занятости проведет для Банка ВТБ ярмарку вакансий

28 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Департамент труда и занятости Томской области

В четверг, 29 августа, в Центре занятости города Томская и Томского района (ул. Нахимова, 8, 5 этаж,) пройдет ярмарка вакансий для Банка ВТБ, регионального операционного офиса «Томский».

Как сообщают организаторы, для работы в банке требуются:

главный Менеджер (кредитный инспектор по ипотечному кредитованию) з/п от 26440;

главный Менеджер (менеджер по обслуживанию ипотечных сделок) з/п от 30930;

ведущий Менеджер (менеджер прямых продаж) з/п от 26440;

кредитный аналитик стандартного сегмента (средний и малый бизнес) з/п от 52300;

финансовый консультант з/п от 23390.

Ярмарка пройдет с 11.00 до 13.00. В ходе мероприятия соискатели смогут составить профессиональное резюме с помощью специалистов службы занятости, пройти профдиагностическое тестирование и первичное собеседование с представителями банка.

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