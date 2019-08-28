В Томске откроется выставка «мУкА. Склады искусства»

28 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В понедельник, 2 сентября, Институт искусств и культуры ТГУ и Галерея «В Главном» (пр. Ленина, 36, гл. корпус ТГУ) приглашают на открытие выставки «мУкА. Склады искусства», посвященной памятнику архитектуры федерального значения «Склады купца Горохова».

Как сообщают организаторы, выставка является продолжением одноименного арт-фестиваля, который прошел в Томске с 31 мая по 2 июня. Основной целью проекта было привлечение внимания общественности к реставрации памятника архитектуры и создания в нем центра современной культуры в студенческом Томске.

Основу выставки составят произведения современных томских художников, которые специально для арт-фестиваля создали работы в разных жанрах и техниках – от живописи и фотографии, до инсталляции и стрит-арта. Авторы передают как драматические переживания на тему утраты архитектурного наследия, ненастоящего и несбывшегося центра современного искусства, так и сюжеты, дающие надежду на то, что практике вполне реально соединить ценность культурных памятников и возможности развития современной культуры. В экспозиции также будет представлена документация обращения томичей в органы власти по сохранению и реставрации Складов купца Горохова.

Участники выставки: Лукия Мурина, Николай Исаев, Аксинья и Вероника Сарычевы, Елена Бабошко, Илья Маломощенко, Анна Бакшаева, Катя Пушникова, Саша Колпаков (арт-группа «Сну Сну»), Артем Бибров, Александра Преснякова, Юля Перминова, Кристина Сеногноева, Юрий Теплов, Ира Сонич, Катерина Маас, интернет-журнал «Томский Обзор».

В рамках выставки будут проходить лекции, экскурсии, обсуждения. Мероприятия на сентябрь: экскурсии куратора проекта Анастасии Куклиной – 19 сентября в 14.00 и 28 сентября в 16.00. Лекторий на выставке «мУкА. Склады искусства». Встреча с организаторами Мурашев. Центра Тема: «Дом, который любят. Как вдохновить людей беречь историю?» - 28 сентября в 16.30

Открытие выставки состоится в 15.00. Вход на мероприятия бесплатный. Экспозиция будет работать до 2 ноября.

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