Томич, 13 лет проживший в статусе умершего, получил паспорт

27 августа 2019 / Томский Обзор

Октябрьский районный суд Томска аннулировал ошибочные данные ЗАГС, на основании которых местного жителя долгое время считали умершим, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«Согласно данным, поступившим из отдела ЗАГС Томского района и Томской области, установлено, что мужчина при определенных обстоятельствах был признан умершим в декабре 2006 года. По решению Октябрьского районного суда Томска запись акта о смерти была аннулирована», — говорится в пресс-релизе.

После этого мужчину на основании решения управления по вопросам миграции регионального управления МВД России признали гражданином Российской Федерации и выдали паспорт.

Для установления личности мужчины, который обратился в подразделение по вопросам миграции для восстановления документов, полицейские отправляли запросы в учреждения Казахстана, где родился заявитель, а также проводили его опознание по фотографии.

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