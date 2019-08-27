Полина Гагарина проведет персональный мастер-класс для вокалистки из Северска

27 августа 2019 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Северчанка Ксения Старцева выиграла личную встречу и персональный мастер класс от Полины Гагариной. Девушка победила в вокальном конкурсе «Студия Полиниы Гагариной», проходившем в рамках федерального благотворительного творческого проекта «Поколение М».

Онлайн-конкурс для юных вокалистов проходил на сайте проекта «Поколение М». Участникам требовалось загрузить аудио- или видеофайл своего выступления на сайт. Участникам проекта также был доступен онлайн-курс для вокалистов, содержащий рекомендации для начинающих исполнителей. Куратор конкурса и автор онлайн-курсов — Полина Гагарина, популярная певица, призёр Евровидения, наставник шоу «Голос».

Лучшим исполнителем по версии Полины стала Ксения Старцева из города Северск, Томской области. Победу юной певице принесла авторская песня «Выше», теперь ее ждет награда — персональный мастер-класс от Полины Гагариной в Москве.

Ксения родом из Северска, сейчас учится в ТГУ на факультете психологии, но музыка остаётся для неё главным увлечением в жизни. Девушка поёт, играет на гитаре и укулеле, а также осваивает разнообразные программы для создания музыки.

«О конкурсе я узнала совершенно случайно из Инстаграм. Поняла, что если проигнорирую, то упущу прекрасную возможность заявить о себе. Когда узнала о победе — была удивлена и испытала весь спектр эмоций: из озноба бросало в жар. Пою я с раннего детства, а вот писать песни начала только этой весной, и у меня даже есть мечта выпустить альбом с собственными песнями. Поэтом мне особенно важно услышать мнение Полины Гагариной о моём творчестве, хочется задать ей очень много вопросов, и я рада, что „Поколение М“ подарило мне такую возможность», — рассказала нам Ксения.

«Я уверена, что равные возможности должны быть у всех детей, независимо от того, где они живут — в Москве или в нашей области. Для многих томских ребят „Поколение М“ уже стало стартом для будущей творческой карьеры, а теперь „Поколение М“ открыло дорогу к новым высотам для „соловья“ из Северска, не случайно Ксения выбрала для исполнения песню со столь символичным названием — „Выше“. Еще большим стимулом для ребят участвовать в конкурсах „Поколения М“ является тот факт, что все загруженные работы, лайки, репосты МТС переводит в реальные деньги и выделяет на помощь тяжелобольным детям», — отмечает директор МТС в Томской области марина Фещенко.

Мастер-класс от Полины Гагариной позволит начинающей певице «прокачать» свои музыкальные навыки и получить уникальные знания, которые пригодятся в будущей творческой карьере. Полина станет наставником для Ксении, поделится своими профессиональными секретами: как справиться с волнением, как держать себя на сцене и проведет мастер-класс по вокалу.

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