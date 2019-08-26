Томич вырастил 24 куста конопли в ангаре, его задержали

Томский Обзор / Фото: 27 августа 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном культивировании и сбыте наркотических средств и наркосодержащих растений, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, томич выращивал растения, а также хранил и расфасовывал продукцию в помещении ангара на территории Томского района. На месте полицейские изъяли 151,4 грамма наркотического средства «марихуана», 275 граммов – частей наркосодержащих растений, а также 23 куста наркосодержащей конопли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и ст.231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».

Теперь томичу грозит до 15 лет колонии.

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