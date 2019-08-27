Представители Томской области расскажут в Токио о рациональном использовании леса

27 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Томская область примет участие во Всемирном дне леса в Токио. Такая договоренность достигнута по итогам визита в Томскую область делегации Международного общества культуры дерева во главе с генеральным секретарем организации Су Цзиньлин, выступившего организатором этого ежегодного мирового события, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«За время визита мы увидели, как у вас используется дерево в жизни людей и как развивается культура леса. Я считаю, что этот прекрасный пример нужно показать всему миру», — заявила Су Цзиньлин.

На Всемирном дне леса (World Wood Day), который пройдет в марте 2020 года в Японии, Томская область презентует работу по рациональному лесопользованию и сохранению лесного фонда, развитию ремесел и культурных традиций, связанных с лесом.

«Презентация будет посвящена двум видам дерева, которые символичны для томичей — кедру и березе. Перед собой мы ставим задачу — показать, что лес для нас не просто ресурсы, а уклад жизни», — отметил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

В рамках Всемирного дня леса традиционно проходит фестиваль резчиков по дереву, для участия в нем Томская область направит своих мастеров.

Су Цзиньлин также поддержала предложение региона провести «Праздник топора - 2020» под эгидой Всемирного дня леса. Кроме того, совет директоров фонда Всемирного дня леса рассмотрит возможность организации в Томской области масштабного локального мероприятия World Wood Day в 2022 году.

World Wood Day (Всемирный день леса) проходит ежегодно в разных странах 21 марта в день весеннего равноденствия. Этот день служит напоминанием об истинной ценности древесины и важности её ответственного использования.

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