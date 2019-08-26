На днях в Томской области ожидаются грозы и ветер

Томский Обзор / Фото: 26 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

В ближайшие сутки — 27 и 28 августа — в Томской области прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского гидрометцентра.

«Местами по области ожидаются дожди, грозы, при грозах сильные дожди, порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта. Порывы ветра рекомендуется переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

Тэги/темы: