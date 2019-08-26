Комиссия выясняет причины возгорания на заводе по производству МДФ-плит в Томской области

26 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Возгорание произошло на заводе по производству МДФ-плит АО «РусКитИнвест» (СП двух китайских госкомпаний) в Томской области в воскресенье, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Горело металло-каркасное здание 230 на 80 метров — цех по производству плит МДФ. Пожар охватил крышу здания, также горело внутри цеха.

«В результате обгорела линия по производству шпона по всей высоте на площади 300 кв. м, обгорела крыша на площади 200 кв. м. Общая площадь пожара составила 500 кв. м. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ликвидации пожара было задействовано 10 единиц техники, 37 человек.

В свою очередь заместитель гендиректора АО «РусКитИнвест» Сергей Тиссен сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь», что пожар был вызван техническими проблемами с оборудованием во время выполнения пусконаладочных работ.

«Обходчик завода увидел открытое пламя на электролинии пресса и сразу сообщил об этом оператору управления. Оператор немедленно отключил линию подачи масла и выключил электричество вентилятора над крышей и оборудования производства на форме станции», — сказал собеседник агентства.

Затем запустилась система пожаротушения завода и потушила открытое пламя возле пресса. Пожарный расчет прибыл на место в течение нескольких минут. Сотрудники были эвакуированы, пострадавших нет.

По словам Тиссена, ущерб для предприятия минимален. Компания уже запланировала отремонтировать здание и восстановить пострадавшее от огня оборудование.

«Меры по недопущению подобных ситуаций в будущем разрабатываются с учетом ошибок, допущенных нами, дополнительный план мероприятий по парку в целом прорабатывается и в самые кротчайшие сроки будет реализован», — добавил он.

На предприятии создана комиссия, по итогам работы которой будет дана детальная оценка происшествия, уточнил Тиссен.

«РусКитИнвест» (контролируется китайским госучреждением «Управление привлечения инвестиций Янтайской ОЭЗ») реализует в Томской области инвестпроект по строительству лесопромышленного комплекса. Компания строит несколько объектов в городе Асино. Так, уже вышли на полную мощность завод по производству шпона (110 тыс. кубометров в год, инвестиции — 1 млрд рублей) и завод по выпуску обрезной доски, в планах — ввести в строй уже построенный завод по производству МДФ-плит стоимостью около 3,5 млрд рублей.

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