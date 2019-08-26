Выездной матч «Томи» закончился ничьей

Томский Обзор / Фото: 26 августа 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 25 августа, в Москве в спортивном городке «Лужники» прошел матч 10-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019-2020 в рамках которого местный ФК «Чертаново» принимал «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Томичи открыли счет на 63-й минуте матча. После подачи углового с левого фланга Даниил Пенчиков пробил головой, однако Илья Абаев команду спас. Первым на добивании оказался Александр Горбатюк, который и отправил мяч в сетку хозяев поля. «Чертаново» сравняли счет в добавочное время. После подачи в штрафную защитники «Томи» недалеко выбили мяч и Дмитрий Цыпченко с радиуса штрафной слёту вогнал мяч в сетку. В результате матч закончился со счетом 1:1.

Следующую встречу томская команда проведет 31 августа на домашнем поле, где встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

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