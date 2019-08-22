Девочка выпала из автобуса в Томске, требуется помощь очевидцев

Томский Обзор / Фото: 23 августа 2019 // Фото: 70.мвд.рф

В Томске при выходе из автобуса упала 14-летняя девочка-пассажир, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 16 августа около 22.00 в районе остановки на пр.Кирова, 50.

«По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным автобусом, начав движение от остановки общественного транспорта, не убедился в полной посадке пассажиров, и закрыл двери автобуса, в результате чего, 14-летняя девочка-пассажир упала», — говорится в сообщении.

В свою очередь водитель, в нарушение правил ПДД, покинул место происшествия. Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу, где ей оказали разовую помощь.

Свидетелей происшествия просят обратиться в ГИБДД по телефонам: 794-075, 66-44-22, 66-44-24 либо лично по адресу: город Томск, улица Герцена, 72/1, кабинет 315.

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