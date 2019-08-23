Снова в школу. Готовим детей к новому учебному году

23 августа 2019 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Мария Аникина

Короткое и такое долгожданное сибирское лето подходит к концу, погружая томичей в меланхолию. Однако для многих эта пора добавляет стресса из-за подготовки детей к новому учебному году.

Учебники, канцелярия, форма - растущие потребности влекут большие траты. Растущее предложение вносит дополнительную суматоху в процесс сборов школьников. Ярмарки, скидки и акции, как не прогадать и не пустить по ветру семейный бюджет - рассказываем вместе со специалистами МТС.

Покупаем канцтовары

Карандаши-ручки-ластики кажутся не очень дорогими по отдельности, но, когда покупаешь их впрок, сумма выходит немаленькая. Поэтому прежде, чем бежать в магазин, прислушайтесь к нашим советам.

1. Составьте список покупок

Деньги любят счёт в любых тратах, поэтому лучше заранее понять, что именно вам предстоит купить: сколько ручек и каких именно (шариковые, гелевые и пр.), сколько толстых тетрадей, а сколько тонких, и так далее.

2. Проведите ревизию

Проверьте свои домашние запасы, сверяясь со списком покупок: возможно, что-то уже есть дома. Если ваш ребёнок не первоклассник, то у него наверняка остались ручки, фломастеры. Часть из них можно использовать и в новом учебном году.

3. Сравните цены

Не покупайте всё в первом попавшемся магазине, присмотритесь к ценам в разных торговых сетях, на разных сайтах. Иногда стоимость на одни и те же товары может отличаться вдвое.

4. Следуйте списку

Мы понимаем, что этот пункт порой самый сложный.

Покупаем школьную форму

Если у вашего учебного заведения нет строгих требований к форме учеников, отправляемся в магазины.

1. Ищем скидки

Кроме торгового центра можно отправиться на школьный базар или любой рынок. Как и в обычном магазине, новую одежду здесь можно примерить. Если же вы уверены в размере, можно обойтись онлайн-шопингом.

2. Совместные покупки

Многие мамы давно поняли, что в зарубежных, а иногда и в российских интернет-магазинах выгоднее заказывать сразу на несколько человек. Так вы сможете сэкономить на стоимости доставки, поделив её на всех причастных.

3. Вторые руки

Не хотите покупать новую форму всего на полгода-год? Мы вас отлично понимаем! Загляните на сайт Avito или в приложение «Юла». И там, и там вы сможете быстро продать ставшие ненужными детские вещи, а главное, выгодно купить что-то ещё.

Что бы вы ни купили своему ребёнку к школе, приятным дополнением будет кэшбэк до 50% от суммы покупки на счёт мобильного телефона. Получить кэшбэк легко! Для этого зайдите на сайт программы МТС Cashback или в одноимённое приложение на смартфоне. Выберите любой понравившийся магазин и купите всё, что нужно, прямо со смартфона: новый ранец, канцтовары, школьную форму и даже цветы для учителей. Важно, что этот кэшбэк станет дополнением к обычным скидкам, если вы получаете их по своей банковской карте. Таким образом, участники программы MTC Cashback могут получить сразу два кэшбэка — один от банка на карту, другой — от МТС на счёт мобильного.

Чем раньше вы начнёте подготовку к школе, тем спокойнее встретите 1 сентября. Смартфон вам в помощь!

Фото: Мария Аникина, Pixabay.com

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