В Томске пройдет фестиваль различных видов искусств «Ноосфера»

Томский Обзор / Фото: 23 августа 2019 // Фото: Предоставлено организаторами

В начале сентября в Томске состоится фестиваль различных видов искусств «НООСФЕРА», объединяющий в себе творческие силы в пяти различных направлениях — музыке, перформансе, лектории экспертов от искусства, поэзии и стрит-фотографии.

Как сообщают организаторы мероприятия в группе ВКонтакте, фестиваль продолжает линию культурного развития Томска, начатую Street Vision, «Вокруг», «мУкА. Склады искусства» и многими другими культурными мероприятиями.

«НООСФЕРА» берёт на себя задачу стать одним из знаковых мероприятий, делающей жизнь в Томске по-настоящему интересной, что позволяет активно жить и развиваться именно здесь, не уезжая в столицы или за рубеж», — сообщают организаторы.

Первый фестиваль «НООСФЕРА» состоялся в Новосибирске 7 апреля и привлёк к себе около 150 гостей. В Томске фестиваль пройдёт в новом культурном пространстве FLAT на Карла Маркса 23а.

Вечер будет состоять из двух основных частей — бесплатной, где зрители смогут услышать выступления лекторов от искусства и поэтов из Томска и Новосибирска, посмотреть работы в жанре уличной фотографии. А на платной части — увидеть современный перформанс и потанцевать на выступлениях музыкантов актуальной сибирской сцены.

В лектории примут участие главный редактор журнала «Новый Рок» — Александр Арляпов, который расскажет о томской музыкальной сцене от рубежа 80-90-х годов до нынешнего момента. Лидер арт-группы «Сну-сну», Александр Колпаков расскажет о современном томском перформансе. Фотохудожник Эркин Сулайманов поведает зрителям о сущности портретной съёмки.

В концертной части примут участие представители томского музыкального андеграунда — «Смех Зелибобы», «Mute Pidgin», «Игрунка» и новый музыкальный проект Александра Цайзера «Копка земли».

Фестиваль состоится 7 сентября. Событие начинается с бесплатной части в 16:00. Платная часть начинается в 18:30.

Вход: 200 рублей с репостом закреплённого поста во встрече события ВКонтакте и 300 рублей без репоста.

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