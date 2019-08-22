В Томске открылась новая интерактивная площадка для скалолазания

В Томске состоялось открытие новой интерактивной площадки для любителей скалолазания. Для этого оборудовали скалу «Дюймовочка», расположенную в микрорайоне Степановка, сообщает пресс-служба мэрии.

Работу по очистке прилегающей территории, размещению на скале специального оборудования, оснащению спортсменов-любителей взяла на себя инициативная группа томичей. По признанию руководителя проекта Любови Галямовой, потребовалось полгода, чтобы навести порядок, убрать мусор, расчистить площадку и сделать безопасным место для активного отдыха.

«Мы приложили немало усилий, чтобы это место стало чистым и по-настоящему ухоженным, - рассказывает Любовь Шамилевна. – И мы признательны всем волонтерам, неравнодушным людям, которые подключились к нашему проекту, и помогли создать в нашем любимом городе первую природную площадку, где каждый желающий может попробовать свои силы в скалолазании».

Несмотря на кажущуюся простоту, скала «Дюймовочка» имеет три степени сложности. Первый уровень – для начинающих. Второй, третий – для продвинутых. И четвертый – для параллельных соревнований в паре. Прежде, чем забраться на скалу, каждый участник восхождения проходит инструктаж по технике безопасности. После чего получает необходимое снаряжение, каску и под руководством опытного наставника, осуществляющего страховку, отправляется на выбранный маршрут.

В день открытия на скале собралось более 100 человек. Это были и авторы проекта, и их помощники-энтузиасты из Томского Дома детства и юношества «Кедр», и начинающие спортсмены. Самому маленькому покорителю «Дюймовочки» было 5 лет.

Реализация проекта «Под открытым небом» стала возможна благодаря грантовой поддержке «Газпромнефть-Востока» по программе «Родные города».

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