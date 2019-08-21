На томском «Празднике топора» будет работать мобильный военкомат

Томский Обзор / Фото: 21 августа 2019 // Фото: Владимир Дударев

В субботу, 24 августа, на Международном фестивале народных ремесел «Праздник Топора» пройдет акция Минобороны России «Военная служба по контракту — твой выбор!», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Для желающих служить по контракту на площадке мероприятия в зоркальцевском парке «Околица» представители ведомства развернут мобильный пункт отбора в армию.

Сотрудники Минобороны проконсультируют всех интересующихся о местах службы и условиях заключения военного контракта. Так же претенденты смогут пройти предварительное экспресс-тестирование на профпригодность к службе.

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