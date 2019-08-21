Томичей приглашают на двухдневный лесной open-air у озера

Томский Обзор / Фото: 21 августа 2019 // Фото: Vk.com/zenfriends2019

В пятницу, 23 августа, в Томске на базе отдыха «Красный Восток» начнётся open-air «Веселые Лесные Друзья 2019».

«Это вечеринка на природе, с хорошей музыкой, волшебной атмосферой и классными людьми вокруг. Это возможность забыть о городской суете на одни выходные и по-настоящему насладиться последними летними деньками. И так мы традиционно закрываем летний сезон вот уже восьмой год подряд», — рассказывает Катерина Родионова, один из организаторов.

Для посетителей будут работать две сцены, танцевальная DANCE, и расслабляющая CHILL. Танцпол будет работать обе ночи, в пятницу и субботу, а чилл-зона — весь день и всю ночь с субботы на воскресенье. На вечер субботы так же запланирована лайв-часть с участием томских коллективов, среди которых — SHOCKY, elele, UNSEEN TIGER и многие другие.

Всего на мероприятии выступят более двадцати диджеев и шести живых проектов, часть из которых организаторы всё ещё держат в секрете. Жанры разнятся: от хип-хопа и диско до драм-н-бейса и техно.

Помимо этого, гостей ожидают зоны отдыха, арт-зона и небольшой кинотеатр, а база отдыха организует прокат лодок и катамаранов. Среди прочих видов проведения досуга обещают водные мотоциклы, лодки, квадроциклы и даже лошадей. Озеро будет открыто для купания — но только в светлое время суток.

«Веселые Лесные Друзья — для всех веселых, открытых миру людей. Кто любит природу и музыку, активный и пассивный отдых. Для тех, кто готов быть не только наблюдателем, но и участником событий. Кто рад узнавать что-то новое, хочет познакомиться с такими же интересными и интересующимися людьми. Наша публика вне возраста, у нас собираются и студенты, и молодые семьи, и совсем взрослые дяди, но при этом всем комфортно вместе», — продолжает Катерина.

Основная часть программы запланирована на день и ночь субботы, но желающие могут приезжать уже с вечера пятницы — тогда же начнётся и препати. Тем, кто захочет остаться на ночь, организаторы советуют прихватить с собой палатку, спальники и прочие кэмпинговые приспособления.

Впрочем, мероприятие можно посетить и налегке: будут работать точки питания, ZEN bar, чайный домик, кофейня на колёсах. Вода и репелленты будут доступны для приобретения в баре.

Стоимость билета: 400 рублей в предпродаже и 500 на месте. За эти деньги приобретается браслет, с которым можно находиться на мероприятии любое время, а так же уезжать и возвращаться.

Подробности в группе мероприятия в группе мероприятия ВКонтакте.

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