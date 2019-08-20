В Северске подросток попал под колеса Газели

Томский Обзор / Фото: 20 августа 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня днем, 20 августа, в Северске под колеса ГАЗ-3302 попал 15-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, инцидент произошел около 15.00 в районе ул.Солнечной. В момент ДТП подросток переходил дороги по нерегулируемому переходу.

В результате происшествия пешеход получил повреждения и был доставлен в медицинское учреждение Томска.

По факту происшествия проводится проверка.

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