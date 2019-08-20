В дни «Праздника топора» на трассе Томск — Колпашево изменят схему движения

20 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

В дни фестиваля «Праздник топора», который будет проходить до 25 августа в селе Зоркальцево Томского района, изменена схема движения автотранспорта, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Временная схема движения автотранспорта действует до 25 августа с 9.00 до 21.00 ежедневно. Ограничение введено на участке с 18-го по 22-й километр автомобильной дороги Томск ‑ Каргала ‑ Колпашево, включая подъезд к селу Зоркальцево, а также выезд из Зоркальцева к деревне Березкино.

Одностороннее движение автотранспорта установлено через Зоркальцево, начиная от транспортного кольца в сторону улицы Мира до пересечения улиц Мира и Солнечной, затем по улице Солнечной до Шегарского тракта. Двустороннее движение транспорта введено на Шегарском тракте и улице Трактовой в Зоркальцеве.

На территории «Праздника топора» организованы две автостоянки — у въезда со стороны Шегарского тракта в парк «Околица» и у подъезда к Зоркальцеву со стороны транспортного кольца.

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