Томская область направит 250 млн руб. на проектирование двух дорожных развязок на юге Томска

20 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Власти Томской области направят 250 млн рублей на проектирование двух транспортных развязок в активно развивающейся южной части Томска, где складывается сложная дорожная обстановка, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на замгубернатора региона Игоря Шатурного.

"Посмотрим варианты, как будем развязывать данный участок. Мы понимаем, что когда четыре полосы переходят в две, получается узкое горлышко, поэтому губернатор принял решение о выделении ресурсов, заказчиком будет областная администрация, чтобы провести конкурсные процедуры (на проектирование - прим.ред.)", - сообщил Шатурный.

На юге города уже строится развязка общей стоимостью около 1,8 млрд рублей, в работы уже вложено около 1 млрд рублей. В настоящее время завершается строительство третьего этапа из четырех. Окончание строительства при условии выделения средств из федерального бюджета запланировано на 2020 год. Эта развязка позволит решить проблему транспортной доступности двух крупных микрорайонов, которые активно застраиваются в последние годы - сейчас выезд из них затруднен из-за наличия железнодорожного переезда.

Кроме того, южный выезд из города - это дорога на международный аэропорт "Богашево", а также к ряду отдаленных городских микрорайонов и дачных поселков. Для разрешения тяжелой транспортной ситуации необходимо достроить развязку на 76 км железной дороги Тайга-Томск, а также построить развязки на Транспортной площади и пересечении Коларовского тракта и улицы Басанадайской.

Заместитель губернатора отметил, что проектирование двух развязок будет вестись поэтапно, однако предполагается, что в рамках одного аукциона будет выбран один подрядчик на оба объекта.

Транспортный узел в районе площади Южная в Томске включает в себя железную дорогу с регулируемым переездом на 76 км железной дороги Тайга-Томск, он объединяет улицы Красноармейскую, 19 Гвардейской Дивизии, Мокрушина и Нефтяную, а также две автомобильные дороги: Богашевский и Коларовский тракты.

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