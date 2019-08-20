В сентябре на томских проездных появятся QR-коды

Томский Обзор / Фото: 20 августа 2019 // Фото: Владимир Дударев

В сентябре на единых социальных проездных билетах для проезда в общественном транспорте и месячных проездных на городском электротранспорте появятся коды быстрого реагирования, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

При проезде в трамвае и троллейбусе владельцам ЕСПБ и проездных нужно будет предъявить свой проездной документ с QR-кодом кондуктору, для его регистрации с помощью терминала. Система учтет фактическое число поездок льготников, пользующихся пассажирским транспортом, и посчитает реальную стоимость проезда каждого из них.

Приобрести единые социальные проездные билеты с QR-кодом можно при предъявлении документа, подтверждающего льготу, в любом отделении почтовой связи. Правом проезда по ЕСПБ могут воспользоваться пенсионеры (пенсия по возрасту, по случаю потери кормильца, по инвалидности), почетные доноры, чернобыльцы, женщины старше 55, мужчины старше 60 лет, а также сопровождающие инвалидов. Проездные на электротранспорт с QR-кодом можно приобрести в трамваях и троллейбусах у кондукторов. Стоимость документов со специальными маркерами не меняется. Количество поездок в течение срока действия проездного останется неограниченным.

В случае, если кто-то из томичей уже приобрел проездные билеты на сентябрь и последующие месяцы без QR-кода, им необходимо обратиться в почтовое отделение, а с проездным на электротранспорт – к кондуктору для наклейки кода на проездной документ.

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