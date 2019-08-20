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Томичей приглашают в Музейный сад на ночь кино

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В пятницу, 23 августа, в Музейном саду Томского областного краеведческого музея впервые пройдёт ночь кино: в программе мероприятия мастер-классы, презентации, показ фильмов, викторина, фотосессия и съемки кино.

Как сообщают организаторы, мероприятие откроет викторина, посвящённая томичам в кино, за ней последуют мастер-классы Елены Суриной «Режиссура короткометражного кино» и Романа Дваладзе «Мой первый фильм». После них начнутся съёмки короткометражного фильма, который будет показан сразу же после завершения мероприятия.

Гостей ждут презентации о Первом Томском Кинофестивале, новых томских кинопроектах и фильме «Дивизия», посвящённом томской 166-й стрелковой дивизии. Свою презентацию так же проведёт Томское объединение кинематографистов.

«На мероприятии так же будут проходить кинопробы, где любой желающий сможет оставить свою «видеовизитку» и попасть в базу для будущих кинопроектов, которые будут сниматься в Томске,» - рассказывает один из организаторов Роман Дваладзе.

Помимо этого, посетители смогут принять участие в костюмированной фотосессии и посетить показы фильмов:

Начало в 19.00. Цена за вход — 100 рублей.

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