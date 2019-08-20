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Томичи выберут вкусный символ Томска

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Накануне Дня томича администрация Томска предлагает выбрать вкусный символ города. Соответствующий опрос стартовал на сайте городской администрации.

Выбрать предлагается из семи вариантов, в числе которых уха томская, пельмени сибирские, блины, картофель с грибами, пироги с начинкой, драники и холодец. Вариант, получивший самое большое количество голосов, и станет «Вкусным символом Томска» и главным блюдом, которое приготовят на ежегодном фестивале «Вкусное местное» 7 сентября.

Голосование продолжится до 5 сентября. Объявление результатов и награждение победителей состоится на V гастрономическом фестивале «Вкусное местное», который пройдет на площади Ново-Соборной 7 сентября.

Проголосовать можно здесь.

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