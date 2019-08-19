Житель Томской области приговорен к 5 годам заключения за оправдание терроризма

19 августа 2019 / Томский Обзор

Выездная коллегия Дальневосточного окружного военного суда в понедельник признала виновным жителя Томской области в оправдании терроризма и приговорила его к пяти годам колонии общего режима, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

«Признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)», — сказал председатель судебной коллегии.

Осужденному также запрещено два года пользоваться интернетом.

Дело возбуждало региональное управление ФСБ, позже его передали в следственное управление СКР по Томской области.

В свою очередь мать осужденного сообщила агентству, что ее сын является уроженцем и гражданином Казахстана, в Томске он занимался тренерской деятельностью в хоккейном клубе «Буревестник 1976».

«У Ильи (осужденный Илья Калиниченко — прим.ред.) дед — чеченец, и поэтому он принял ислам. Потом в соцсетях он выложил картинку со словами о том, что девушкам надо одеваться более скромно. Оказалось, что это высказывание какого-то террориста, хотя в этих словах никаких призывов к терроризму не было», — сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что семья и коллеги осужденного считают приговор несправедливым и намерены его обжаловать.

По данным пресс-службы следственного управления СКР по Томской области, подсудимый являлся активным сторонником радикального ислама.

«Под вымышленным именем он размещал на своей персональной странице в соцсети „ВКонтакте“ материалы с положительной оценкой наиболее резонансных терактов, произошедших на территории нашего государства, а также публично оправдывал действия совершивших их террористов», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Согласно информации департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, Калиниченко также являлся вратарем хоккейного клуба «Томич», играл в Сибирской студенческой хоккейной лиге.

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