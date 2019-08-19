Томичи смогут проверить силу и уровень жира

19 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Департамент здравоохранения Томской области

В среду, 21 августа, в Томске на площади Ново-Соборной откроется интерактивная площадка «Шаг навстречу здоровью», в рамках которой томичи смогут проверить свои физические показатели, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

С 14.00 до 16.00 специалисты Центра медицинской профилактики измерят силу томичей с помощью динамометра. Это прибор, который позволяет быстро и точно измерить и сравнить мышечную силу правой и левой рук. Для оценки результата используется специальная таблица значений, где отображены показатели нормы для разного возраста и пола. Измерив силу, человек может понять, достаточно ли он занимается физической активностью и силовыми упражнениями или ему стоит больше времени уделять тренировкам.

Кроме того, сотрудники Центра медицинской профилактики измерят рост и вес томичей, артериальное давление, проверят уровень жира в организме.

Каждый получит информационные буклеты, разработанные медиками. Из буклетов можно узнать: как защитить здоровье сердца, как сохранять нормальный вес, как поддерживать физическую форму и другое.

Мероприятие пройдет в рамках Фестиваля уличной активности. Организатор — Управление физической культуры и спорта.

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