В Новосибирске сгорело заведение томского ресторатора

Вчера, 18 августа, в Новосибирске загорелся ресторан «PuppenHaus», открытый бизнесменом Владимиром Бурковским.

Как сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области, возгорание на мансарде трехэтажного здания, в котором расположен один из самых дорогих ресторанов города. По оперативной информации во время пожара самостоятельно эвакуировались 40 человек – это персонал и посетители ресторана, пострадавших среди них нет. Огонь практически мгновенно распространился и на другие этажи. Площадь возгорания составила 161 квадратный метр. Точные причины пожара выясняются дознавателями.

«Сложность была в том, что в месте, где расположен ресторан очень плотная застройка, огонь был стремительный и угрожал перекинуться на соседнее здание, необходимо было оперативно среагировать и предотвратить это», — сообщают в МЧС по Новосибирской области.

Ресторан представляет собой огромный кукольный дом и специализируется на сибирской кухне. Средний чек 1200 руб. В ресторане представлены куклы сибирских мастеров — и привезенные со всего света. Кукольные комнаты, кукольная мебель, кукольное все.

«Почему кукольный дом? Мы же все — марионетки, волк, заяц, тигр. Попадая в эти стены, мы все становимся марионетками», — рассказывал Бурковский о ресторане.

Владимир Бурковский основал рестораны «Славянский базар» и «Вечный зов» в Томске. Сейчас он живет в Новосибирске. Под его руководством находятся Гастрономический театр «PuppenHaus» и ресторан-гриль «Фенимор Купер».

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