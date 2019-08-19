«Томь» одолела «Краснодар-2» в выездном матче
19 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Vk.com/fctomtomsk
Вчера, 18 августа, в Краснодаре состоялся матч 9-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019–2020 в рамках которого встречались ФК «Краснодар-2» и «Томью», сообщается на сайте томского клуба.
Автором первого и единственного гола во встрече стал Максим Казанков, поразивший ворота хозяев поля на 31-й минуте. В результате матч закончился со счетом 0:1 в пользу томичей.
По итогам 9 туров томская команда находится на 4 месте турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет 25 августа в Москве, где встретится с ФК «Чертаново».
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