«Томь» одолела «Краснодар-2» в выездном матче

Томский Обзор / Фото: 19 августа 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 18 августа, в Краснодаре состоялся матч 9-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019–2020 в рамках которого встречались ФК «Краснодар-2» и «Томью», сообщается на сайте томского клуба.

Автором первого и единственного гола во встрече стал Максим Казанков, поразивший ворота хозяев поля на 31-й минуте. В результате матч закончился со счетом 0:1 в пользу томичей.

По итогам 9 туров томская команда находится на 4 месте турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет 25 августа в Москве, где встретится с ФК «Чертаново».

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