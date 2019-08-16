В Томске ограничат движение на трех участках городских магистралей

16 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Томичей предупреждают об ограничении движения транспорта по ряду улиц, связанном с проведением ремонтных работ на тепловых магистралей, сообщает пресс-служба мэрии.

Так до 24.00 20 августа ограничено движение транспорта с перекрытием одной полосы по ул.Карла Маркса, в районе дома №47. До 24.00 21 августа ограничение для движения введено по ул. Кривая на участке от ул. Белозерской до пер. Школьного.

До полуночи 29 августа ограничено движение транспортных средств по ул. Говорова на участке от здания № 58 до здания № 62.

Томичей просят выбирать для движения другие пути.

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