Томский губернатор потребовал к зиме привести в порядок все военные мемориалы

16 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал от глав муниципалитетов до конца строительного сезона привести в порядок все мемориалы погибшим в Великой Отечественной войне, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

«Готовясь к 75-летию Победы, областной бюджет направил в муниципалитеты 100 миллионов рублей на приведение в порядок всех мемориальных комплексов погибшим в годы Великой Отечественной. Учитывая наше короткое сибирское лето, все работы нужно завершить до холодов в этом году», — сказал Жвачкин в четверг в ходе поездки в Каргасокский район.

При этом он подверг жесткой критике власти района, которые совсем недавно приступили к реконструкции памятника и стел в парке Победы, на которые из областного бюджета было выделено 4,4 млн рублей.

«Прошу глав муниципалитетов это учесть, спрошу строго. Каргасок — на особый контроль», — сказал губернатор.

В ходе поездки Жвачкин также проинспектировал качество работ, выполненных по национальному проекту «Жилье и городская среда».

В этом году по входящей в национальный проект программе «Формирование комфортной городской среды» в Каргаске благоустраивают сквер у памятника Ленину, парк Победы, детскую площадку и зону отдыха.

Из федерального бюджета на обустройство каргасокских общественных пространств выделено 5,4 млн рублей.

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