Спортсмены из 24 стран мира соберутся в Томском районе на форум «Белая вода Сибири»

Томский Обзор / Фото: 16 августа 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Международный рафтинг-форум «Белая вода Сибири – 2019» пройдет с 19 по 26 августа. Мероприятие стартует в Горном Алтае и соберет 58 рафтеров из 24 стран мира. 26 августа форум примет Томский район, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Рафтинг – это не просто сплав по реке. Этот спорт дает возможность показать себя и проверить друг друга на силу духа и «прочность». От действий каждого члена команды зависит прохождение маршрута. Все работают, как единый механизм. Таким образом, по средствам рафтинга сплачиваются команды», - один из организаторов форума, спортсмен и тренер копыловского клуба «Одиссей» Томского района Алексей Широков.

Завершится сплав 25 августа. Во время прохождения маршрута спортсмены будут делать остановки на берегах рек.

26 августа рафтеров примет Томский район. В поселке Копылово состоится торжественное закрытие Международного рафтинг-форума «Белая вода Сибири – 2019». Гостей ждет праздник, посвященный разным видам спорта. Будут организованы показательные выступления спортсменов по ушу, тхэквондо, тайскому боксу, кикбоксингу, самбо, художественной гимнастике и другим видам спорта. Зрители также смогут принять участие в мастер-классах по Street WorkOut, черлидингу, экстремальным видам спорта.

Помимо спортивной части, зрителей ждет концертная программа от творческих коллективов Томской области и катание на воздушном шаре. Завершит мероприятие праздничная дискотека, выступление кавер-группы и пенная вечеринка.

Международный культурно-спортивный рафтинг-форум «Белая вода Сибири – 2019» организован в рамках реализации и популяризации регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Организаторами выступают Администрация Томского района и МБОУ ДО «Копыловский подростковый клуб «Одиссей». Помимо российских спортсменов, участниками станут рафтеры из 24 стран мира, в частности, из Боснии и Герцеговины, Бельгии, Индии, Италии, Израиля, Нидерландов, Сербии и других стран.

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