Учебный год в школах Томска начнется с мероприятий по безопасности

16 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В первую учебную неделю во всех школах Томска пройдут мероприятия по безопасности. Такое поручение дал мэр Томска Иван Кляйн департаменту образования в ходе заседания городской антитеррористической комиссии.

Как сообщает пресс-служба мэрии, межведомственная встреча специалистов подразделений администрации Томска, Росгвардии, прокуратуры Томска и МЧС и силовых ведомств прошла в рамках подготовки города ко Дню знаний и Дню томича. В мероприятии также приняли участие руководители УФСБ России по Томской области и регионального УМВД.

По информации департамента образования, за парты в День знаний сядут более 60 тысяч детей, из которых 7 тысяч – первоклассников. На сегодняшний день комиссии различных ведомств по приемке готовности школ и учреждений дополнительного образования к новому учебному году практически завершили работу.

«Мы должны быть уверены, что наши дети учатся в достойных условиях, в том числе и с точки зрения безопасности. В этом году мы серьезно продвинулись в вопросе оснащения образовательных учреждений современными системами видеонаблюдения, есть камеры и на общественных пространствах, и я настаиваю на том, что монтаж подобных систем должен быть предусмотрен в проектах всех строящихся объектов, в том числе, «тропах здоровья», - отметил мэр Иван Кляйн.

В свою очередь представители департамента образования, управления культуры и управления физической культуры и спорта доложили о ходе проверок в социальных учреждениях и проведении инструктажей с коллективами.

Также в ходе работы антитеррористической комиссии ее участники обсудили подготовку и проведение Дня томича, работу праздничных площадок. Заместитель мэра по безопасности и общим вопросам Евгений Суриков сообщил, что 7 и 8 сентября участвовать в охране общественного порядка наряду с сотрудниками полиции и Росгвардии, будут члены добровольных народных дружин, сводных студенческих отрядов, частных охранных предприятий и томского казачества – всего более 300 человек.

«В этом году мы отметим День томича в пятый раз. Чтобы праздник прошел ярко и подарил томичам и гостям города только добрые эмоции, важно ничего не упустить еще на этапе подготовки, тщательно проработать все детали, начиная с безопасности и заканчивая творчеством», - подытожил мэр Томска Иван Кляйн.

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