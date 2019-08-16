«Ростелеком» в Томске обеспечит интернетом трансляцию чемпионат мира по Dota 2

16 августа 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в томском развлекательном комплексе «Fakel» организует онлайн-трансляцию финала чемпионата мира The International 2019 по игре Dota 2, который состоится в Шанхае (Китай).

Оператор предоставит для болельщиков интернет-канал со скоростью 1 Гбит/с. Томичи в прямом эфире с 20 по 25 августа будут следить за напряженной борьбой киберспортсменов мирового уровня. В этом году призовой фонд, который уже составляет около $33 млн и продолжает расти, разыграют 18 команд. От СНГ на чемпионате выступят Virtus.pro и Natus Vincere.

На мероприятии для зрителей будет открыта развлекательная зона с PlayStation 4, во время трансляции также пройдут любительские турниры по MortalKombat 11, FIFA 19 и Dota Underlords. Гости смогут поучаствовать в конкурсах и розыгрышах призов и получить фирменные сувениры «Ростелекома».

Дмитрий Шульгин, представитель Томского отделения Федерации компьютерного спорта России отметил важность мероприятия: «Любители онлайн-игр с нетерпением ждут финала чемпионата мира по Dota2. Мы с партнерами рады предоставить фанатам возможность поболеть за любимые команды и спортсменов, собравшись вместе на ежегодной трансляции, которую проводим уже пятый год. Подготовка к просмотру любого соревнования начинается с выбора скоростного и стабильного интернета. Как раз такую услугу может предложить „Ростелеком“, который постоянно обновляет свои предложения для российских геймеров».

Специально для любителей киберспорта «Ростелеком» сейчас предлагает высокие скорости до 200 Мбит/с в рамках тарифа «Игровой». Уникальные бонусы в онлайн-играх: Wargeming.net, Фогейм (4Game), Warface от Mail.ru можно получить, подключив бесплатно через Единый личный кабинет игровой аккаунт и активировав соответствующие опции.

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