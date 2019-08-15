Андрей Харламов представит книгу стихов в томском Hall Bar

Томский Обзор / Фото: 15 августа 2019 // Фото: Vk.com/event184118643

Сегодня, 15 августа, в Томске в Hall Bar (пр.Ленина, 70) пройдет презентация книги стихов Андрея Харламова «Дневник неизвестного».

Как сообщается в группе мероприятия ВКонтакте, встреча начнется в 20.00. Автор представит свою третью книгу.

«Книга „Дневник неизвестного“ о природе творчества. О том, как идти по этому пути, если ступил на него. Творчество оно во всём, и самое главное чему оно может научить — это стать творцом своей жизни», — рассказывает Андрей Харламов.



Гости мероприятия смогут пообщаться с поэтом, а также приобрести его книгу с автографом.

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