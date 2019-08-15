В Парабели после реконструкции открылся стадион (ФОТО)

15 августа 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В Парабели после реконструкции открылся современный спортобъект с новыми беговыми дорожками и искусственным футбольным полем.

В реконструкцию стадиона вложены деньги недропользователей, работающих на территории района, в том числе «Томскнефти». За два года сделали много, закончили с опережением графика. Провели большой объем землеустроительных работ. Основание футбольного поля выровняли - раньше тут был перепад высот около метра, местные даже шутили - всегда играли в одни ворота. Естественное покрытие заменили на искусственное - теперь поле соответствует всем международным стандартам. Смонтирована система водоотведения - не хуже, чем в Томске на стадионе «Труд» или «Буревестник». Ворота, изготовленные в северной столице, стоят, как на «Газпром Арене», «Зенит» забивает голы в такие же.

Беговые дорожки заасфальтированы, на них уложен армированный слой с резиновым покрытием. Всё сертифицировано. Брали не по принципу подешевле, а по принципу качественнее. Яркими красками заиграли трибуны и фасад здания детско-юношеской спортивной школы. Стенография выполнена в рамках проекта «Родные города». Этот объект современного уличного искусства гармонично вписался в современные стандарты, заложенные на стадионе.

Парабельцы и раньше были не прочь погонять мяч по футбольному полю, теперь желающих стало еще больше. Заниматься на стадионе будут порядка 630 учащихся средней общеобразовательной школы, а также около 400 воспитанников ДЮСШ.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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