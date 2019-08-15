Томские ученые исследуют насекомое, которое «минирует» томские липы

Томский Обзор / Фото: 15 августа 2019 // Фото: Tsu.ru

Сотрудники кафедры зоологии беспозвоночных Биологического института Томского госуниверситета вместе со студентами ведут мониторинг липовых насаждений Томска, которым угрожает липовая моль-пестрянка — насекомое, внесённое в список самых опасных для России инвазионных видов.

Как сообщает пресс-служба вуза, чужеродный вид, который из-за характера наносимых повреждений называют «минёром», впервые был отмечен в 2014 году. За несколько лет моль успешно адаптировалась в городе и теперь угрожает липам, которые активно применяют в озеленении Томска.

«Родиной этого опасного инвазивного вида являются юг Дальнего Востока и Япония. В конце ХХ века липовая моль-пестрянка „захватила“ Европу, теперь успешно осваивает Сибирь. В Западной Сибири этого вредителя сначала обнаружили в Тюмени, затем в Барнауле и Новосибирске, а позднее зафиксировали её присутствие и в Томске», — рассказывает старший преподаватель кафедры зоологии беспозвоночных Ольга Конусова.

С тех пор сотрудники кафедры зоологии беспозвоночных БИ ТГУ вместе со студентами ведут мониторинг, в ходе которого обследуют разные типы насаждений и степень их повреждения насекомым-«минёром». По словам биологов, появление нового для Томска вида вредителя произошло после того, как из состава городских насаждений начали выводить старые экземпляры тополя бальзамического. Вместо ликвидированных деревьев начали появляться липы. Предположительно насекомое-«минёр» попало в Томск вместе с посадочным материалом и первоначально освоила наиболее благоприятные для него насаждения в старых парках.

«Гусеницы моли питаются мягкими тканями листа: они выгрызают в них ходы, так называемые „мины“. Внешне повреждения похожи на белые вздутые пятна. Самки откладывают яйца на нижнюю часть листа. „Мина“ достаточно эффективно защищает своего обитателя от внешних факторов воздействия. За сезон липовая моль-пестрянка выводит два поколения, откладывая от 8 до 40 яиц», — поясняет бакалавр БИ ТГУ Светлана Щепеткина, посвятившая свою выпускную работу новому виду вредителя.

Массовое размножение «минёров» может охватывать значительные территории и приводить к существенному повреждению фотосинтетического аппарата растений. Липы утрачивают свою декоративность и нередко раньше времени теряют листья.

Мониторинг, проводимый биологами ТГУ, выявил в 2015 году характерные для липовой моли-пестрянки повреждения в насаждениях Заповедного парка Сибирского ботанического сада. В 2018 году это насекомое обнаружили на всех типах насаждений уже в разных частях города — бульварах, скверах, внутри-дворовых насаждениях, парках. В 2019 году присутствие «вселенца» в основном фиксируется на старых деревьях в затенённых местообитаниях, молодые уличные посадки повреждены незначительно или свободны от вредителя.

В ходе исследований биологи выявили факторы, способные ограничить численность вредителя, среди них естественные враги — два вида хищных и несколько видов паразитирующих насекомых, уничтожающих гусениц и куколок моли.

Липы играют всё большую роль в озеленении Томска, поэтому проведение мониторинга необходимо в первую очередь для того, чтобы иметь возможность оперативного реагирования на ситуацию, если она станет критической. Наряду с этим результаты исследований помогут выработать рекомендации по борьбе с новым инвазивным видом, который очень быстро расширяет свой ареал.

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