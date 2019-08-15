Директор томского муниципального похоронного предприятия подозревается в растрате

Томский Обзор / Фото: 15 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального УФСБ возбудило уголовное дело о присвоении и растрате в отношении директора унитарного муниципального предприятия «Комбинат спецобслуживания» (УМП «КСО»).

«Подозреваемый с марта по август 2019 года, используя свое служебное положение, присвоил и растратил имущество предприятия на сумму почти 300 тыс. рублей», — сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Руководителю инкриминируют ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения).

В настоящее время силовики проводят обыски, выемки на предприятии, в жилище, допрашивают свидетелей.

Как сообщалось, 9 августа в УМП «КСО» сотрудники ФСБ провели обыски.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», УМП «КСО» учреждено департаментом управления муниципальной собственностью администрации Томска, занимается организацией похорон и предоставлением связанных с ними услуг.

Директором предприятия является Игорь Синичкин, который в 2015–2017 годы руководил ООО «Томская промышленно-строительная компания» (ТПСК), банкротства которой в мае 2017 года добивалась ФНС. В ноябре 2017 года Синичкина дисквалифицировали за повторное неисполнение обязанностей в процедуре банкротства.

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