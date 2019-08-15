Домашний матч «Томи» закончился нулевой ничьей

Томский Обзор / Фото: 15 августа 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 14 августа, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 8 тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019-2020 в рамках которого «Томь» встречалась с ФК «Химки», сообщается на сайте томского клуба.

В основное и добавочное время командам не удалось определить сильнейшего. В итоге встреча закончилась со счетом 0:0.

Следующий матч томская команда проведет 18 августа в Краснодаре, где встретится с местным ФК «Краснодар-2».

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