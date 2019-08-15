Домашний матч «Томи» закончился нулевой ничьей
15 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Vk.com/fctomtomsk
Вчера, 14 августа, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 8 тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019-2020 в рамках которого «Томь» встречалась с ФК «Химки», сообщается на сайте томского клуба.
В основное и добавочное время командам не удалось определить сильнейшего. В итоге встреча закончилась со счетом 0:0.
Следующий матч томская команда проведет 18 августа в Краснодаре, где встретится с местным ФК «Краснодар-2».
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