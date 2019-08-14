Томские ученые нашли ранее неизвестное место гнездования редких птиц в ЯНАО

Учёные Биологического института Томского госуниверситета провели в ЯНАО обследование территории, планируемой к освоению новых месторождений углеводородного сырья. На юге Гыданского полуострова исследователили оценивали разнообразие птиц как основного компонента местной фауны.

Как сообщает пресс-служба вуза, в ходе экспедиции сотрудники БИ обнаружили ранее неизвестные места гнездования краснозобой казарки — одного из редчайших и красивых видов, занесенных в международную Красную книгу. Помимо этого, найдены и другие краснокнижные виды птиц. На основании результатов обследования зоологи составят рекомендации, которые помогут минимизировать влияние на орнитофауну во время освоения месторождений.

«Проведение инженерно-экологических изысканий является непременным условием перед началом строительства любого промышленного объекта. Собранные данные впоследствии используются для сравнительного анализа и оценки промышленного влияния на экосистемы в процессе экологического мониторинга. Предметом наших исследований были птицы как один из наиболее заметных объектов биоразнообразия кустарниковой тундры», — рассказывает учёный Биологического института ТГУ Игорь Коробицын.

Как отмечает ученый, именно в этом месте встречаются редкие представители орнитофауны, в том числе крупные птицы. В результате обследования учёные получили данные, важные не только для промышленников, но и для науки. В частности, на юге Гыданского полуострова было обнаружено ранее неизвестное место гнездования краснозобой казарки. Эта птица обитает на ограниченных пространствах тундровой зоны только в России и только здесь выводит потомство. Особенностью данного представителя водоплавающих является яркое оперение. Добавим, что именно эта птица выбрана в качестве символа российского орнитологического общества и украшает его эмблему.

«Краснозобая казарка гнездится на склонах высоких обрывов по соседству с другим краснокнижным видом — соколом сапсаном. В найденных нами местах это соседство тоже непременно присутствует. Отличительно особенностью сапсана является то, что этот хищник очень надежно охраняет свое гнездо. По этой причине некоторые птицы селятся рядом, попадая таким образом под его защиту. Родительский инстинкт хищника превалирует над охотничьим, такая же особенность отмечается и у других хищников, например, у полярной совы», — поясняет Игорь Геннадьевич.

Помимо уже упомянутых видов на обследованной территории были обнаружены и другие редкие птицы: орлан белохвост, тундровый лебедь, пискулька. На основе полученных данных зоологи разработают программу, направленную на сохранение биоразнообразия. Учёные отмечают, что крайне важно найти компромисс между сохранением редких видов и освоением природных ресурсов.

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