В конце года у Томского госуниверситета заработает новое общежитие (ФОТО)
В декабре 2019 года будет достроено новое общежитие Томского госуниверситета на ул.Аркадия Иванова, 20а, сообщает Владимир Андриенко исполняющий обязанности проректора по административно-хозяйственной работе и строительству.
На данный момент общестроительные работы закончены. Предположительно, через месяц завершится благоустройство прилегающей территории.
«Это общежитие отличается более современной системой ограждающих конструкций, она прочнее и теплее. В отличие от общежития „Парус“ здесь предусмотрены 24 комнаты для маломобильных групп населения. Также предусмотрены комнаты, где будут размещены иностранные студенты», — говорит Владимир Андриенко.
В общежитии 194 секции и 419 комнат. В каждой секции установлен душ и туалет. Студенты смогут поддерживать физическую форму в тренажерных залах, а готовиться к парам в учебных комнатах. При возведении общежития были использованы самые передовые технологии строительства — это монолитное здание с наружными ограждающими конструкциями из кирпича и навесного фасада. Для сибирских условий считается оптимальным.
«Готовность корпусов примерно одинаковая. Внутренняя отделка идет полным ходом. Возможно, студенты смогут заехать уже в следующем году. Закупка мебели и оборудования уже организована», — сообщает Владимир Андриенко.
По словам начальника участка Николая Титова, единственная трудность, с которой столкнулись строители — сильный ветер, так как здание находится рядом с рекой.
Стоимость проектных работ составляет 1 млрд. 70 млн. рублей. Средства поступили из министерства образования. В новое общежитие смогут заселиться 1000 студентов.
Фото: Вероника Белецкая