В конце года у Томского госуниверситета заработает новое общежитие (ФОТО)

14 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В декабре 2019 года будет достроено новое общежитие Томского госуниверситета на ул.Аркадия Иванова, 20а, сообщает Владимир Андриенко исполняющий обязанности проректора по административно-хозяйственной работе и строительству.

На данный момент общестроительные работы закончены. Предположительно, через месяц завершится благоустройство прилегающей территории.

«Это общежитие отличается более современной системой ограждающих конструкций, она прочнее и теплее. В отличие от общежития „Парус“ здесь предусмотрены 24 комнаты для маломобильных групп населения. Также предусмотрены комнаты, где будут размещены иностранные студенты», — говорит Владимир Андриенко.

В общежитии 194 секции и 419 комнат. В каждой секции установлен душ и туалет. Студенты смогут поддерживать физическую форму в тренажерных залах, а готовиться к парам в учебных комнатах. При возведении общежития были использованы самые передовые технологии строительства — это монолитное здание с наружными ограждающими конструкциями из кирпича и навесного фасада. Для сибирских условий считается оптимальным.

«Готовность корпусов примерно одинаковая. Внутренняя отделка идет полным ходом. Возможно, студенты смогут заехать уже в следующем году. Закупка мебели и оборудования уже организована», — сообщает Владимир Андриенко.

По словам начальника участка Николая Титова, единственная трудность, с которой столкнулись строители — сильный ветер, так как здание находится рядом с рекой.

Стоимость проектных работ составляет 1 млрд. 70 млн. рублей. Средства поступили из министерства образования. В новое общежитие смогут заселиться 1000 студентов.

Фото: Вероника Белецкая

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