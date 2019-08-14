«Ростелеком» запустил в Томске услугу «Умный домофон»

14 августа 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» впервые в Томске оборудовал многоквартирный дом умными домофонами. Жильцы новостройки по улице Кедровой, 33 получили возможность открывать подъездную дверь дистанционно при помощи домашнего телефона или приложения на мобильном устройстве.

На этапе строительства дома оператор проложил волоконно-оптические линии связи внутри здания и установил в каждой квартире специальное оборудование, которое позволяет жителям пользоваться интернетом, телевидением, видеонаблюдением и домофоном, который обладает функциями стационарного телефонного аппарата.

«Умный домофон» — это современная интеллектуальная система доступа в подъезды, которая предоставляет целый спектр услуг абоненту. Управлять сервисом можно при помощи приложения на смартфоне. Так, владельцы квартир могут открывать общую уличную дверь, принимать видеовызовы, создавать временные коды доступа для гостей и настраивать переадресацию звонков с умного домофона сразу на несколько мобильных устройств членов семьи. Видеокамера на вызывной панели позволяет жильцу просматривать фото вошедших по ключу или гостевому коду в личном кабинете.

«“Ростелеком” создает целую экосистему цифровых сервисов для своего клиента: от традиционной услуги фиксированной телефонии до розетки, которую можно включать и выключать на расстоянии. В ближайшее время мы планируем устанавливать умные шлагбаумы, которые также будут управляться с персонального гаджета абонента», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Управляющие компании и жители Томска могут получить дополнительную информацию по подключению услуги «Умный домофон» по бесплатному номеру 8-800-1000-800 или на сайте компании.

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