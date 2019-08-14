В Томске загорелся павильон ритуальной продукции

14 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Вчера вечером, 13 августа, в Томске загорелся торговый павильон, в котором продавали и изготавливали ритуальную продукцию, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по адресу ул.Демьяна Бедного, 14 поступило в 21.03. Торговый павильон каркасного типа, площадью около 50 кв.метров, обшит сайдингом. К нему пристроен металлический контейнер 1,5 на 3 метра, в котором хранилась продукция.

Возгорание удалось ликвидировать к 21.10. В результате пожара в контейнере обгорели венки, обгорела обрешетка крыши павильона. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается.





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