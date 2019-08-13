Томская ДСК реконструирует ВПП аэропорта Богашево за 2,8 млрд руб
ЗАО «Строительное управление Томской домостроительной компании» (СУ ТДСК) признано победителем объявленного повторно конкурса на реконструкцию аэропортового комплекса «Богашево», сообщает агентство «Интерафкс-Сибирь» со ссылкой на данные из материалов сайта госзакупок.
«В связи с тем, что на участие в запросе предложений в электронной форме подана только одна заявка, соответствующая требованиям, заказчик принял решение о заключении государственного контракта с единственным участником закупки: ЗАО «Строительное управление Томской домостроительной компании», — говорится в итоговом протоколе аукционной комиссии.
Контракт решено заключить по начальной цене 2,81 млрд рублей.
Подрядчику предстоит до 1 ноября 2022 года оснастить взлетно-посадочную полосу аэропорта новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение аэропорта с техническими средствами охраны. Запланирован также ряд других работ.
«Богашево» в настоящее время имеет одну асфальтобетонную ВПП класса «B» размерами 2,5 тыс. м на 50 м.
Как сообщалось, ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (структура Росавиации) объявляло торги на реконструкцию «Богашево» дважды. Изначально заявки, которые принимались до 3 июля, подали ОАО «Новосибирскавтодор» и СУ ТДСК. однако комиссия отклонила обе, поскольку они «не содержат документов, подтверждающих наличие опыта выполнения строительных работ» (компании представили в качестве подтверждения наличия опыта договоры, заключенные более трех лет назад).
Росавиация продлила прием заявок, но новых участников не появилось, и конкурс был признан несостоявшимся. Повторные торги были объявлены 29 июля, заявки принимались до 6 августа.
Аэропортом «Богашево» управляет ООО «Аэропорт Томск», совладельцами которого являются ООО «Новапорт Холдинг» (74,92%) и Фонд госимущества Томской области (25,08%).
СУ ТДСК, согласно информации на официальном сайте компании, создано в феврале 2001 года, работает в структуре холдинга ОАО «ТДСК», является крупнейшей компанией по строительству жилья в Томске и Томской области, выступает генеральным подрядчиком проектов строительства жилых домов, промышленных и социальных объектов.
По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 70% уставного капитала ЗАО «СУ ТДСК» принадлежат ОАО «ТДСК», остальная часть в равных долях распределена между шестью физическими лицами, среди которых директор компании Александр Поморцев. Выручка ЗАО в 2018 году составила 4,26 млрд рублей, чистая прибыль — 54,3 млн рублей.