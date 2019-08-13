Томская ДСК реконструирует ВПП аэропорта Богашево за 2,8 млрд руб

13 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

ЗАО «Строительное управление Томской домостроительной компании» (СУ ТДСК) признано победителем объявленного повторно конкурса на реконструкцию аэропортового комплекса «Богашево», сообщает агентство «Интерафкс-Сибирь» со ссылкой на данные из материалов сайта госзакупок.

«В связи с тем, что на участие в запросе предложений в электронной форме подана только одна заявка, соответствующая требованиям, заказчик принял решение о заключении государственного контракта с единственным участником закупки: ЗАО «Строительное управление Томской домостроительной компании», — говорится в итоговом протоколе аукционной комиссии.

Контракт решено заключить по начальной цене 2,81 млрд рублей.

Подрядчику предстоит до 1 ноября 2022 года оснастить взлетно-посадочную полосу аэропорта новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение аэропорта с техническими средствами охраны. Запланирован также ряд других работ.

«Богашево» в настоящее время имеет одну асфальтобетонную ВПП класса «B» размерами 2,5 тыс. м на 50 м.

Как сообщалось, ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (структура Росавиации) объявляло торги на реконструкцию «Богашево» дважды. Изначально заявки, которые принимались до 3 июля, подали ОАО «Новосибирскавтодор» и СУ ТДСК. однако комиссия отклонила обе, поскольку они «не содержат документов, подтверждающих наличие опыта выполнения строительных работ» (компании представили в качестве подтверждения наличия опыта договоры, заключенные более трех лет назад).

Росавиация продлила прием заявок, но новых участников не появилось, и конкурс был признан несостоявшимся. Повторные торги были объявлены 29 июля, заявки принимались до 6 августа.

Аэропортом «Богашево» управляет ООО «Аэропорт Томск», совладельцами которого являются ООО «Новапорт Холдинг» (74,92%) и Фонд госимущества Томской области (25,08%).

СУ ТДСК, согласно информации на официальном сайте компании, создано в феврале 2001 года, работает в структуре холдинга ОАО «ТДСК», является крупнейшей компанией по строительству жилья в Томске и Томской области, выступает генеральным подрядчиком проектов строительства жилых домов, промышленных и социальных объектов.

По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 70% уставного капитала ЗАО «СУ ТДСК» принадлежат ОАО «ТДСК», остальная часть в равных долях распределена между шестью физическими лицами, среди которых директор компании Александр Поморцев. Выручка ЗАО в 2018 году составила 4,26 млрд рублей, чистая прибыль — 54,3 млн рублей.

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