В Томске пройдет форум татарских краеведов

13 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

В середине сентября, 12 и 13 числа, в Томске состоится Всероссийский Форум татарских краеведов, в котором примут участие 200 делегатов.

В Томске соберутся ученые и специалисты, краеведы, представители туристических структур, руководители местных и региональных органов власти и активисты татарских общественных организаций, общественные деятели из регионов Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана.

Как сообщается на сайте организации, тема форума «Татарская городская слобода как важнейший и базовый фактор подъема и расцвета татарской нации: прошлое, настоящее и перспективы развития».

В рамках пленарного и трех секционных заседаний планируется обсуждение перспективы развития татарских населенных пунктов в пределах Евразии.

Участники форума посетят Татарскую слободу, деревню Эушта и томские музеи. А также пообщаются с представителями местной власти и татарской общественности.

По итогам проведения Форума планируется издание сборника материалов.

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