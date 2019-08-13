Из-за Крестного хода в центре Томска временно перекроют движение

Томский Обзор / Фото: 13 августа 2019 // Фото: Владимир Дударе

Сегодня вечером, 13 августа, в Томске пройдет шествие, посвященное православному празднику - Изнесению Креста Господня, сообщает пресс-служба мэрии.

Шествие пройдет с 19.30 до 20.30 и начнется с территории, прилегающей к Богородице-Алексиевскому мужскому монастырю (ул. Крылова, 12/1), и пройдет по маршруту: ул. Крылова – пл. Батенькова - пер. Батенькова – пер. Аптекарский – ул. Алтайская – Петропавловский собор (ул. Алтайская, 47).

На этих участках будет временно прекращено движение автомобилей. Томичей просят выбирать для передвижения другие пути.

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