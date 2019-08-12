Шестилетний мальчик получил тяжелые травмы после наезда «Газели»

Томский Обзор / Фото: 13 августа 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 12 августа, в Томске под колеса ГАЗ-3302 попал 6-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.20 на прилегающей территории к дому по пр.Ленина, 217. Здесь 30-летний водитель «Газели» сбил ребенка, который, по предварительным данным, неожиданно выбежал из-за припаркованого автомобиля.

В результате ДТП ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован. Пострадавший находился на улице в сопровождении родителей.

Тэги/темы: