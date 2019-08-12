Более половины образцов молочной продукции, проверенной томским Россельхознадзором, оказались фальсифицированы

Томский Обзор / Фото: 12 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

С начала года специалисты Управления Россельхознадзора по Томской области отобрали и исследовали 67 проб молочной продукции, 23 из которых исследовали на установление фальсификации, сообщается на сайте ведомства.

По результатам исследований выявлено 22 образца молочной продукции несоответствующие требованиям безопасности. Из них в 10 обнаружились различные несоответствия. В их числе наличие бактериальной загрязненности, несоответствие по содержанию жира и белка. В 12 образцах специалисты обнаружили фальсификацию молочной продукции растительными жирами, что составило 52% от числа исследованных проб, проверяемых по данному параметру.

В сообщении также отмечается, что фальсифицированной молочной продукции, производимой на территории Томской области, по результатам проведенных исследований не выявлено.

«Фальсифицированная молочная продукция, выявленная по результатам проведенных исследований, была произведена на территории Челябинской, Калужской, Новосибирской областей, Алтайского края, Московской области,» — говорится в сообщении.

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