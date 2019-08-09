Восемь томичей стали победителями конкурса «Гранты СИБУРа»

9 августа 2019 / Томский Обзор

Восемь томских школьников попали в список успешно прошедших конкурсный отбор и приглашенных на партнерскую образовательную программу «Гранты СИБУРа», которая пройдет в Образовательном центре «Сириус» с 8 по 15 сентября 2019 года.

Как сообщает пресс-служба компании, отбор участников проводился на основании рейтинговой системы, учитывающей академические достижения учащегося (по итогам оценки документов), отметку за мотивационное эссе, количество баллов, набранных при выполнении тестовых заданий и решении кейса.

Проходные баллы по химии составили 36,5 (9-10 классы) и 33 (11 классы), по инженерии – 50,5. Тестовые задания по химии включали задачи на определение исходного вещества, соотнесение химических реакций и конечных продуктов и их свойств, решение химических уравнений. Задания по инженерии содержали вопросы по проектированию, изготовлению прототипов с помощью различных технологий, оценку алгоритмов работы техники, мини-эссе по истории автоматики и программирования.

По результатам конкурсного отбора к участию в программе приглашены 150 школьников из школ Амурской, Воронежской Нижегородской, Томской, Тюменской областей, Республики Башкоркостан, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов. Список участников программы и рейтинг работ участников можно посмотреть на странице программы.

«Мы благодарим всех ребят, которые подали заявки и выполнили тестовые задания. Выбор экспертного жюри среди лучших учеников наших регионов был непростым. Большая ценность - это инициативность ребят, желание развиваться, искать и пользоваться возможностями. Такие стремления невозможно оценить баллами, и мы желаем сохранить эти качества в жизни независимо от итогов конкурса. Для нас, как для производственной компании, особенно важен повышенный интерес участников к направлению «Инженерно-техническая деятельность». Вместе с коллегами из «Сириуса» мы приняли решение пригласить 85 участников на это направление и 65 – на направление «Химия». С нетерпением ждем встречи с победителями в сентябре!» - отмечает директор корпоративного университета СИБУРа Наталья Ямщикова.

В случае отказа от участия в программе одного из участников на его место приглашается следующий в ранжированном списке, если он удовлетворяет формальным критериям Положения о программе.

Проект финансируется в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по шести направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на сайте.

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